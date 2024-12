Kampf gegen Schleuser: Berlin und London schließen Abkommen

Am Ärmelkanal kommen immer wieder Menschen ums Leben, die versuchen, von Frankreich nach Großbritannien überzusetzen.

Deutschland und Großbritannien wollen gemeinsam stärker gegen Schleuserkriminalität vorgehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) unterzeichnete bei einem Besuch in London ein Abkommen mit ihrer britischen Amtskollegin Yvette Cooper, das eine Reihe von Maßnahmen vorsieht.

Diese Banden, die Menschen mit Drohungen und Gewalt in Schlauchboote pferchen und über den Ärmelkanal schicken, setzen Menschenleben aufs Spiel.

Die Maßnahmen richten sich nach Angaben von Faesers Ministerium vor allem gegen die Schleusung von Migranten mit Schlauchbooten von Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Die logistischen Vorbereitungen dafür erfolgen laut Ministerium oftmals in Teilen in Deutschland.

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist die Polizei gegen ein irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk vorgegangen. Sie sollen Migranten über den Ärmelkanal gebracht haben.

Überquerung des Ärmelkanals oft tödlich

"Gegen dieses skrupellose Geschäft mit der Not von Menschen gehen wir jetzt gemeinsam noch stärker vor", erklärte Faeser: "Dazu gehört vor allem ein hoher Ermittlungsdruck, ein bestmöglicher Austausch von Informationen zwischen unseren Sicherheitsbehörden und konsequente Finanzermittlungen, um über die Geldströme auch an die Hintermänner zu kommen."

Schleusernetzwerk in Deutschland zerschlagen

Erst vergangene Woche waren Ermittler in Deutschland gegen ein Schleusernetzwerk vorgegangen, das von Kurden aus dem Irak betrieben worden sein soll. Schwerpunkte des internationalen Polizeieinsatzes waren Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

Die Verdächtigen sollen Migranten in minderwertigen Schlauchbooten nach Großbritannien geschleust haben. Die Boote beziehungsweise Bauteile dafür sollen sie sich in Deutschland teilweise illegal beschafft haben.

"Europa wurde über Nacht enger", so ZDF-Korrespondent Peter Kunz zu verstärkten Grenzkontrollen in Bad Bentheim an der niederländisch-deutschen Grenze.

16.09.2024 | 3:47 min