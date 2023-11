Razzia in NRW: Mutmaßlicher Schleuserbandenchef festgenommen

Die Polizei hat bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen Anführer einer Schleuserbande festgenommen, die für den Tod von mehr als 100 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer verantwortlich sein soll.

Der 41-jährige Libanese sei in Monheim bei Düsseldorf verhaftet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag.

Tragisches Unglück bei Überfahrt

Bei einer der Überfahrten im September 2022 sei es zu einem tragischen Unglück gekommen. Das nicht seefähige Schiff sei gekentert und vor der syrischen Küste untergegangen. Von den 170 Menschen an Bord seien mehr als 100 gestorben.

Bis Ende August gingen der Bundespolizei 1.683 Schleuser ins Netz. Stationäre Kontrollen an Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz und mobile Kontrollen im Hinterland sollen für mehr Sicherheit sorgen. 21.10.2023 | 4:43 min

Ermittlungen gegen fünf Männer

Schleuser fordern 6.000 Dollar für Überfahrt

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehe man davon aus, dass die Bande in Duisburg "eine Vielzahl von Schleusungen" organisiert habe, schrieben die Ermittler.

Die Bundespolizei meldet einen Anstieg der Schleuserkriminalität und 98.000 unerlaubte Einreisen in 2023: Jetzt werden Kontrollen zur Schweiz, zu Polen und Tschechien verstärkt. 17.10.2023 | 1:30 min

Staatsanwaltschaft ermittelt seit Mai

80 Beamte seien bei der Razzia am Montagabend und am Dienstag beteiligt gewesen.

Sie durchsuchten Objekte in:

Die Ermittlungen wurden seit Mai von der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Bundespolizei in Rostock geführt. Die Beamten in Mecklenburg-Vorpommern hatten nach Angaben eines Sprechers entscheidende Hinweise in dem Fall erhalten.