Kanzler und Ost-Länderchefs: Einigkeit bei Migrationspolitik

Wie kann der Stimmenzuwachs der AfD vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen eingedämmt werden? Unter anderem darüber hat Kanzler Scholz mit den Ost-Ministerpräsidenten gesprochen.

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) haben bei einem Treffen ihre gemeinsame Haltung zur Migrationspolitik bekräftigt. Es gehe darum, irreguläre Migration besser zu steuern und es habe bereits viele Gespräche und weitreichende Entscheidungen gegeben, sagte Scholz in Wittenberg.

Scholz: Größte Veränderungen seit 20 Jahren

Dazu, so erläuterte Scholz, würden Grenzkontrollen gehören, aber auch "Migrationspartnerschaften", damit diejenigen, die nicht in Deutschland bleiben könnten, "zurückgenommen werden". Das sei die "größte Herausforderung".

Haseloff: "Kanzler nicht das Problem"

Gastgeber der Konferenz war Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU ). Das Thema Migration und Sicherheit spielt aus seiner Sicht die entscheidende Rolle, um die Wahlerfolge von Rechtspopulisten in Ostdeutschland zu stoppen. "Da geht mehr", so der Ministerpräsident, der jedoch auch Verständnis für das komplexe Parteiengeflecht der Regierungskoalition durchblicken ließ.

Das bewegendste Thema für die Menschen in Ost und West sei die Migration, sagt der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Sepp Müller zum Erstarken der AfD bei der Europawahl.

"Der Bundeskanzler als Person ist nicht das Problem", so Haseloff. Man habe seit der letzten Legislaturperiode eine klare Entscheidung der Regierung zu den sogenannten sicheren Herkunftsländern des Magrebh in den Bundesrat bekommen. Diese sei aber an 10 von 16 grünen Landesstimmen "einfach gescheitert".