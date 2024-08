Anschlag in Solingen: Warum war Issa al H. in Deutschland?

Zwei Tage nach dem Anschlag auf dem Solinger Stadtfest mit drei Toten und acht Verletzten herrschen weiterhin Trauer und Fassungslosigkeit. Doch in diese Gefühle mischen sich inzwischen Fragen, unter anderem: Wie ist es möglich, dass Issa al H. sich in Deutschland aufhielt? Der mutmaßliche Attentäter hätte nämlich 2023 abgeschoben werden sollen

Woran die Abschiebung gescheitert ist und warum al H. zum Zeitpunkt der Tat wohl sogar rechtmäßig in Deutschland war, beantworten wir hier.

Ursprünglich war Bulgarien zuständig

Issa al H. kam im Dezember 2022 nach Deutschland und stellte hier einen Asylantrag. Die Einreise in die Europäische Union erfolgte jedoch über Bulgarien , weshalb nach der maßgeblichen Dublin-III-Verordnung die dortigen Behörden für sein Asylverfahren zuständig waren.

Der mutmaßliche Täter von Solingen befindet sich in Untersuchungshaft. Vergangene Nacht stellte er sich der Polizei. Der Täter wird verdächtigt, Mitglied des IS zu sein.

Bulgarien erklärte sich nach einem entsprechenden Übernahmeersuchen aus Deutschland auch bereit, al H. zur Durchführung des Asylverfahrens aufzunehmen. Die Überstellung im Juni 2023 scheiterte allerdings, weil der Syrer in seiner ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in Paderborn nicht auffindbar war.

Wie intensiv wurde nach Issa al H. gesucht?

Hieran knüpfen sich mehrere Fragen: Warum befand sich al H. nicht in der Unterkunft? Wie intensiv wurde nach ihm gesucht? Denn: Die Überstellung nach der Dublin-III-Verordnung ist an Fristen geknüpft, im Normalfall muss sie innerhalb von sechs Monaten vollzogen werden. Mit Fristablauf wird der Staat zuständig, in dem die Person sich zu dem Zeitpunkt aufhält - im Falle von al H., dessen Überstellung spätestens im August 2023 hätte stattfinden müssen, Deutschland.