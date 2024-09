Offener Brief zu Asylkurs: Juso-Chef kritisiert Scholz-Reaktion

Asyldebatte: SPD-Mitglieder kritisieren "Scheinlösungen"

In dem offenen Brief fordern unter anderem Europa-, Bundestags- und Landtagsabgeordnete der SPD ein " Eintreten für Würde " in der Asylpolitik. Kritisiert wird darin ein "Kurs zur Ausgrenzung und Stigmatisierung" von Geflüchteten, der auch von führenden Sozialdemokraten mitbefeuert werde.

Scholz indes sieht nach Worten von Regierungssprecher Steffen Hebestreit in dem Brief keinen Widerspruch zur Migrationspolitik der Regierung. Der Kanzler fühle sich vielmehr "in seinem Kurs bestärkt", denn dieser baue auf der Menschenwürde auf und schütze auch "ganz klar das Grundrecht für Asyl", so der Sprecher am Mittwoch. Deutschland könne aber nur eine zuwanderungsfreundliche Gesellschaft bleiben, wenn es gelinge, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht in für sie zuständige Länder oder ihre Heimat zurückgeführt würden. Dies sei "die zweite Seite der Medaille" in der Migrationspolitik.