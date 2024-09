Offener Brief: Scholz' Asylpolitik: Protest in der SPD

Während die SPD über die Folgen der Brandenburg-Wahl berät, ist Olaf Scholz bei UN in New York. Dort zeigt er sich erleichtert, dass ihm die Parteiführung Unterstützung zusagt.

"Trauer und Wut" über SPD-Führung

Sie verurteilen vor allem die politische Debatte in den vergangenen Tagen. Mit "Trauer, Wut und Entsetzen" habe man verfolgen müssen, "wie führende Sozialdemokrat*innen einen Diskurs der Ausgrenzung und Stigmatisierung mitbefeuert haben, indem Maßnahmen von Zurückweisungen an den Grenzen vorangetrieben und grenznahe Inhaftierungen als vermeintliche Lösung für ein so komplexes Problem wie Extremismus vorgeschlagen wurden", heißt es in dem Brief.