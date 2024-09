SPD-Klausur im Osten - Partei sucht sich und die Wähler!

Nach der verlorenen Wahl ist vor der Wahl: In gut zwei Wochen entscheidet sich in Brandenburg sehr viel für die SPD. Ihr Kanzler ist angezählt.

"Es geht um Brandenburg " plakatiert SPD-Ministerpräsident Woidke neben seinem Konterfei. Will sagen: bleibt mir bloß von der Pelle, ihr von der Berliner Bundes-SPD. Ihr mit eurer zerstrittenen Bundesregierung. Am Ende färbt nur das verheerend schlechte Image der Ampel-Regierung auf uns ab. Wir machen unser Ding: Basta- aus!

Woidke will weiter regieren

Brandenburg wählt in gut zwei Wochen. Die dritte Landtagswahl im Osten am Stück. Nach den katastrophalen Wahlergebnissen für die SPD in Thüringen und Sachsen eine logische Absetzbewegung der brandenburgischen Genossen.

Vor der Wahl in Brandenburg macht Ministerpräsident Woidke klare Ansagen mit Blick auf die AfD. Er will verhindern, dass sie stärkste Kraft wird. Das BSW sieht er als "Blackbox".

Kritik an Olaf Scholz

Nauen im Brandenburgischen - vor den Toren Berlins. Hierher hat sich die SPD-Bundestagsfraktion zwei Tage lang in Klausur begeben. Nach der Sommerpause den Fahrplan festlegen und Tacheles reden ist angesagt bei den Genossen, in einer der wohl imagemäßig schwierigsten Zeit für die SPD.

Es geht auch um den Kanzler. Olaf Scholz ist angezählt. Was keiner offen sagt, wird auf der Klausurtagung hinter verschlossenen Türen deutlich: Scholz lasse in der Ampel zu viel laufen , gebe gerade der FDP zu viel Beinfreiheit. Er moderiere, statt zu entscheiden.

Im Wahlkampf in Thüringen und Sachsen ging es vor allem um bundespolitische Themen. Für die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP ist die Niederlage in den Ländern ein Debakel.

SPD will eigenes Profil schärfen

Daher auch der klare Auftrag an den Kanzler: Olaf kümmere dich, das ist SPD-Programm, das gehört zu guter Regierungsarbeit und muss umgesetzt werden. Egal, was FDP und Grüne sagen. So kommen dann - in der SPD-Denke - auch die Wählerinnen und Wähler wieder zurück.