Energiepreispauschale: 567 Millionen an Studis ausgezahlt

Rund 567 Millionen Euro wurden ausgezahlt. Die Daten wurden am Mittwoch auf der extra für die Pauschale eingerichteten Antragsplattform "Einmalzahlung200.de" veröffentlicht. Das Geld konnte bis einschließlich Montag beantragt werden. In der Regel, so die Webseite, sei eine Bewilligung der Energiepreispauschale nach zwei Minuten, der Geldeingang bei den Antragstellern nach zwei Tagen erfolgt.