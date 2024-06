Reicht ein Like für die Ausweisung?

Die Bundesregierung will Ausländer ausweisen, die terroristische Taten gutheißen. Weil es dabei um Gefahrenabwehr gehe, reiche ein Like nicht, erklärt Migrationsrechtler Hocks.

Die Gesetzesverschärfung ist eine Reaktion auf Hasspostings im Netz etwa nach dem Angriff der Hamas auf Israel oder nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim . Im Aufenthaltsgesetz für Ausländer in Deutschland soll künftig festgeschrieben werden, dass aus der Billigung terroristischer Straftaten ein besonders schweres Ausweisungsinteresse folge. Eine strafgerichtliche Verurteilung bräuchte es dann für eine Ausweisung oder Abschiebung nicht.

... der Frage, ob ein Like reichen wird, um ausgewiesen zu werden

Das ist nicht so einfach zu beantworten. Wir müssen hier verschiedene Fragen mit in Betracht ziehen.

Zunächst müsse die Intention festgestellt werden, also was die Person tatsächlich zum Ausdruck bringen wollte und ob sie wirklich wusste, was sie da tut. Nach dem neuen Kabinettsbeschluss erfülle jeder, der eine terroristische Straftat billigt, den Ausweisungstatbestand. Darunter würde dann auch ein Like fallen. Aber es bleibe die Frage der Verhältnismäßigkeit: