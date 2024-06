Terrorverherrlichung als Abschiebegrund: Kabinett berät

Ausländer, die terroristische Taten gutheißen, sollen künftig leichter ausgewiesen werden können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser strebt eine entsprechende Änderung des Ausweisungsrechts an, über die das Kabinett am Mittwoch entscheidet. In Regierungskreisen hieß es, damit könne schon ein einzelner Kommentar, der eine solche Tat verherrlicht oder gutheißt, ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen.

Islamistische Hetzer, die geistig in der Steinzeit leben, haben in unserem Land nichts zu suchen.

Terrorverherrlichung: Hass-Posts im Netz

"Auch in Deutschland wurden die barbarischen Terrorangriffe der Hamas auf Israel auf widerwärtigste Weise in sozialen Medien gefeiert", so Faeser weiter. Die islamistische Messerattacke in Mannheim sei "ebenso von manchen im Netz verherrlicht" worden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Gesetzesverschärfung nach der Attacke von Mannheim in einer Regierungserklärung angekündigt.