Sicherheitsdebatte - Reul: "Gewalttätigkeiten wie noch nie"

1.400 festgestellte unerlaubte Einreisen, 900 verhinderte unerlaubte Einreisen, 173 vollstreckte Haftbefehle zwischen dem 7. und 13. Juni - so das Fazit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) mit Blick auf die stationären Grenzkontrollen der Bundespolizei. Diese gelten bis zum 19. Juli an allen deutschen Schengen-Binnengrenzen , um die Fußball-Europameisterschaft abzusichern.

Reul: ISPK als aktivste islamistische Bedrohung

Während der Fußball-EM sollen täglich 22.000 Bundespolizisten für Sicherheit sorgen. Eine Größenordnung, die nach Ende des Turniers "gar nicht durchzuhalten" sei, so Reul. Schon die Einsätze an normalen Bundesliga-Spieltagen seien "irre".

Nun würden alle Polizisten in Nordrhein-Westfalen "für ein paar Monate" keinen Urlaub bekommen. Auch in anderen Bundesländern gilt eine solche Urlaubssperre für Beamte.

Im Moment würden "14-, 15-, 16-Jährige" erwischt, "die Anschlagsplanungen machen". Der sogenannte Islamische Staat Khorosan (ISPK ), eine Abspaltung des IS , sei "im Moment die aktivste Truppe", so Reul. Der ISPK hatte sich zu einem Anschlag auf ein Konzert in Moskau bekannt. Einige Terrorgruppen würden "organisiert auftreten": "Da kann man immer noch hoffen, dass wir relativ gut informiert sind und früh genug Bescheid wissen."

Innenminister will "keine Details ausbreiten"

In bestimmten Teilen gebe es "Informationszugänge" und in anderen komme man nicht weiter, "weil in unserer Gesellschaft ein Klima herrscht: 'Die Polizei darf nicht zu viel wissen. Es könnte ja sein, dass sie was Böses damit macht'".