EM 2024: Härtetest für die Innere Sicherheit

Morgen Abend ist es soweit: Anpfiff um 21 Uhr in der Allianz-Arena in München. Deutschland gegen Schottland. Seit Jahren wappnen sich Bundesregierung und Sicherheitsbehörden für alle denkbaren Gefahren während der Fußball-EM in Deutschland , damit rund 2,7 Millionen Fans in den Stadien und bis zu zwölf Millionen Besucher auf den Fanmeilen unbeschwert die Spiele genießen können.