Thüringen: BSW-Stimmen für AfD-Gesetze?

Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnt die BSW-Spitze klar ab - bei einzelnen Anträgen sprechen sich Parteivertreter allerdings für einen pragmatischeren Umgang aus. Ob das Bündnis Sarah Wagenknecht im nächsten Thüringer Landtag für Gesetzesvorschläge der AfD stimmen würde? Mit dieser Frage sah sich Spitzenkandidatin Katja Wolf in einer TV-Runde des MDR zur Landtagswahl in Thüringen konfrontiert.

"Ich habe keine übergroße Angst davor, dass die AfD so wahnsinnig viele vernünftige Gesetzesvorschläge einbringt", sagte Wolf in der Sendung "Fakt ist!".

BSW: Keine Zusammenarbeit mit AfD

Auch Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali schloss eine Zusammenarbeit in der Form, "dass man sich abspricht, gemeinsame Anträge stellt oder gar Koalitionen eingeht", in der "Rheinischen Post" aus. Nicht grundsätzlich schloss sie aus, AfD-Anträgen in bestimmten Fällen zuzustimmen. "Da die AfD aber in aller Regel Anträge stellt, die inhaltlich sehr schlecht sind, stellt sich diese Frage äußerst selten."