Berufungsprozess: Holocaust-Leugnerin Haverbeck vor Gericht

Hartnäckige Holocaust-Leugnerin: Ursula Haverbeck (Archivbild) Quelle: dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft der 95-jährigen Ursula Haverbeck Volksverhetzung in zwei Fällen vor. Haverbeck soll am 21. April 2015 am Rande des Lüneburger Prozesses gegen den früheren SS-Mann Oskar Gröning vor Journalisten gesagt haben, Auschwitz sei kein Vernichtungs-, sondern ein Arbeitslager gewesen.

In einem Fernsehinterview des NDR-Magazins "Panorama" verneinte sie zudem, dass es dort eine Massenvernichtung von Menschen gab. Die in rechtsextremen Kreisen populäre Haverbeck aus Nordrhein-Westfalen war deshalb am 12. November 2015 vom Amtsgericht Hamburg zu zehn Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden.

1963 begann der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Erstmals wurde so die westdeutsche Gesellschaft mit dem millionenfachen Morden der Nazis konfrontiert. 20.12.2023 | 2:55 min

Dagegen hatte sie Berufung eingelegt. Der Prozess soll an diesem Freitag vor einer Kleinen Strafkammer am Landgericht Hamburg beginnen. Als letzten Verhandlungstag hat das Gericht den 26. Juni bestimmt.

Warum findet das Berufungsverfahren erst jetzt statt?

Zu der Verzögerung kam es aus mehreren Gründen. So müssen Verfahren, in denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen, nach Angaben des Gerichts vorrangig verhandelt werden. Da dies auf Ursula Haverbeck nicht zutraf, wurde ihr Fall mehrfach zurückgestellt.

Henriette Kretz hat den Holocaust überlebt. Ihre Eltern nicht. Heute geht die bald 90-Jährige in Schulen und erzählt von ihrem Schicksal. 17.04.2024 | 2:44 min

2018 sei dann ein Termin angesetzt, aber wegen einer langfristigen Erkrankung wieder aufgehoben worden. Ein weiterer geplanter Termin sei 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht zustande gekommen. Ein Termin im vergangenen Januar sei krankheitsbedingt verschoben worden.

Haverbeck bereits mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt

Seit Jahren müssen sich immer wieder Strafgerichte mit der notorischen Volksverhetzerin befassen. 2004 wurde sie erstmals verurteilt und erhielt eine Geldstrafe. Haverbeck saß wegen Holocaust-Leugnung auch bereits über zwei Jahre im Gefängnis in Bielefeld.

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer über die Anfänge ihrer Verfolgung, ihren Aufenthalt in Theresienstadt, das Ende ihrer Gefangenschaft und ihr Appell an die Menschen. 04.04.2022 | 3:46 min

2022 war sie ein weiteres Mal wegen Volksverhetzung von einem Berliner Gericht zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Haverbeck soll auf einer Veranstaltung in Lichtenrade geäußert haben, dass an den Gaskammern des KZ Auschwitz "nichts echt" sei. Ihr Anwalt plädierte auf Freispruch, da Haverbeck "durch Gefängnis nicht von ihrer inneren Fehlvorstellung abzubringen sei". Er hatte damit jedoch keinen Erfolg. Das Urteil ist rechtskräftig.

Allerdings ist Haverbeck bisher zwei Aufforderungen zum Haftantritt nicht nachgekommen. Sie sei angeblich nicht "haft- und reisefähig". Die Frist zum Haftantritt wurde deshalb bis zum 15. Juni verlängert. Ob Haverbeck vor diesem Hintergrund an diesem Freitag in Hamburg vor Gericht erscheinen wird, ist fraglich.

Lobo: Holocaust-Leugner akzeptieren Fakten nicht

Überlebende wie der Schriftsteller Primo Levi sind sich nach der Befreiung "sehr deutlich der Ungeheuerlichkeit“ dessen, was in den Lagern geschah, bewusst - und somit der Unglaubwürdigkeit der Darstellungen von Menschen wie Haverbeck. Holocaust-Leugner würden jedoch "Fakten nicht akzeptieren", so beschreibt der Publizist Sascha Lobo deren Haltung. "Fotos und Filme sind manipuliert, wissenschaftliche Erkenntnisse sind gefälscht."

Walter Frankenstein ist 99 Jahre alt und hat den Holocaust überlebt. Er appelliert an Erstwähler, wählen zu gehen. 04.06.2024 | 0:34 min