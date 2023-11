Sozial- und Erziehungsdienst: Verdi kündigt Warnstreiks an

Details zu Streikorten noch offen

Wegen des Tarifstreits im Öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen. Dies soll den Druck für die nächste Verhandlungsrunde Anfang Dezember erhöhen. 13.11.2023 | 0:17 min

Massive Aktionen vor nächster Verhandlungsrunde geplant

Insbesondere in den zwei Wochen vor der nächsten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember plane die Gewerkschaft massive Aktionen, sagte Werneke der "Süddeutschen Zeitung". Seinen Angaben nach soll es unter anderem Warnstreiks an Kitas und Schulen geben, außerdem aber etwa auch in Bürgerämtern.