Volljährig mit 18: Wie es vor 50 Jahren dazu kam

Endlich 18 Jahre und volljährig sein - darauf fiebern junge Menschen bis heute hin. Denn wer erwachsen ist, darf selbst entscheiden: Wo möchte ich wohnen, was will ich werden? Egal, worum es geht: Einer Zustimmung der Eltern bedarf es dann nicht mehr.

Auf diese Eigenverantwortung mussten Jugendliche vor wenigen Jahrzehnten allerdings noch deutlich länger warten: In der Bundesrepublik galt man bis zum 1. Januar 1975 erst mit Vollendung des 21. Lebensjahres als erwachsen.

Nach dem Gesetz gilt man in Deutschland erst ab 18 Jahren als Erwachsener. Was ändert sich dann aber? Was darf man auf einmal alles machen?

26.01.2023 | 4:10 min