Bundesverfassungsgericht kippt neues Wahlrecht wohl in Teilen

"Der Zweite Senat wird am Dienstag, den 30. Juli 2024, um 10 Uhr sein Urteil verkünden", steht auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts . Und doch ist der Inhalt der Entscheidung zur geplanten Wahlrechtsreform der Ampel möglicherweise schon vorher bekannt. Bereits am Montagabend macht eine PDF-Version des Urteils die Runde. Wie es dazu kam: unklar.

Offenbar unstrittig: Prinzip der Zweitstimmendeckung

Danach ziehen Wahlkreiskandidaten nicht mehr automatisch in den Bundestag, wenn sie die Mehrheit der Erststimmen gewinnen, sondern nur dann, wenn ihre Partei über die Zweitstimme ein ausreichendes Sitzkontingent erhält. Es wäre also möglich, dass Kandidaten trotz Sieg im Wahlkreis nicht ins Parlament kommen. So wären 2021 etwa zahlreiche CSU-Abgeordnete nicht in den Bundestag eingezogen, obwohl sie ihren Wahlkreis gewonnen hatten.