Merz-Vorwurf im Check: Manipuliert die Ampel das Wahlrecht?

Am Donnerstag soll im Bundestag über einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen diskutiert werden: Die Ampel will Wahlkreise neu zuschneiden. In Sachsen-Anhalt soll es einen Wahlkreis weniger, in Bayern dafür einen Wahlkreis mehr geben. Grund: Wahlkreise müssen immer wieder umstrukturiert werden, wenn sich deren Bevölkerungsanteil ändert - das sieht das Bundeswahlgesetz so vor . Ein Wahlkreis soll immer in etwa ähnlich viele Bürger repräsentieren.