Cum-Ex-Prozess: Bankier Olearius will Freispruch

Die Cum-Ex-Deals kosteten den Staat Milliarden. Mit dem Bankier Olearius steht nun ein weiterer mutmaßlicher Steuerhinterzieher vor Gericht. Dort fiel auch der Name Olaf Scholz. 18.09.2023 | 2:34 min

Im Cum-Ex-Prozess gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius haben seine Verteidiger die Vorwürfe der besonders schweren Steuerhinterziehung zurückgewiesen. "Die Verteidigung ist der festen Überzeugung, dass Herr Doktor Olearius unschuldig und freizusprechen ist", sagte der Anwalt Rudolf Hübner in Bonn.

Cum-Ex: Steuerschaden bei 280 Millionen Euro

Der Prozess hatte am Montag mit der Verlesung der Anklageschrift begonnen, am Mittwoch bezog die Verteidigung Stellung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 81-Jährigen 14 Fälle der besonders schweren Steuerhinterziehung vor, von denen es in zwei Fällen beim Versuch geblieben sei.