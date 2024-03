Brief an Belegschaft: Unternehmer Würth warnt vor AfD

Es ist ein außergewöhnlicher Brief: Denn Reinhold Würth, 88 Jahre alt und Chef der Würth-Gruppe, positioniert sich in der Regel nicht öffentlich zum politischen Geschehen. Nun aber bezieht er in einem Schreiben an seine Mitarbeitenden Stellung gegen die Partei Alternative für Deutschland ( AfD ). Der Text liegt ZDFheute vor.