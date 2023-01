Und so wie Menderes will auch Erdogan an diesem geschichtsträchtigen Tag als Sieger vom Platz gehen. In diesem so geschichtsträchtigen Jahr, in dem die moderne Türkei ihren 100. Geburtstag feiern wird. Der Machtmensch Erdogan setzt nun alles daran, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen und am Tag der Jubelfeier im November als Nachfolger von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk auf dem Thron zu sitzen.