Erdüberlastungstag: Mahnung an die Grenzen unseres Planeten

Würden alle Menschen so wirtschaften wie in den USA, bräuchten sie 5,1 Erden.

Ab diesem Donnerstag lebt die Menschheit rein rechnerisch ökologisch auf Pump. Sie nutzt also mehr Ressourcen, als der Planet in einem Jahr regenerieren kann. Der Tag der Erdüberlastungstag oder "Earth Overshoot Day" soll dazu ermahnen, nachhaltiger zu leben und zu produzieren. Die Idee des Erdüberlastungstags entwickelte das Global Footprint Network - die Non-Profit-Organisation macht sich für mehr Nachhaltigkeit stark.

Schon jetzt bräuchten wir 1,7 Erden

Der Erdüberlastungstag "wanderte" seit Beginn der 1970er Jahre von Dezember immer weiter zurück ins Jahr und liegt seit etwa 2010 im August - im vergangenen Jahr war der "Earth Overshoot Day" am 2. August erreicht.

Um ihren Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken, bräuchte die Weltbevölkerung rechnerisch rund 1,7 Planeten. Würden alle Länder so haushalten wie Deutschland, wären gar drei Erden nötig."

"Bei einer Lebensweise wie in China bräuchte die Weltbevölkerung 2,4 Erden; würden alle Menschen so wirtschaften wie in den USA, bräuchten sie 5,1 Erden", schreibt die Umweltorganisation Germanwatch auf ihrer Seite.