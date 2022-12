Konkret sieht der Wiederaufbaufonds vor, dass in den nächsten Jahren 390 Milliarden Euro an Zuschüssen für Modernisierungsprojekte, insbesondere in den Bereichen Klima und Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden. Weitere 360 Milliarden Euro sollen als Darlehen an die Mitgliedsstaaten gehen. Länder, die besonders hart von der Pandemie betroffen waren, sollen stärker von dem Programm profitieren. Deutschland erhält rund 26 Milliarden Euro an Zuschüssen.