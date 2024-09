Neue EU-Kommission: Das sind die Kandidaten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihr neues Team für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. Erstmals soll mit dem Italiener Raffaele Fitto ein Rechtsaußen-Politiker einen Schlüsselposten als geschäftsführender Vizekommissionspräsident bekommen, wie von der Leyen in Straßburg mitteilte.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat im Europaparlament in Straßburg ihr Team für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Die neue Kommission besteht zu 40 Prozent aus Frauen.

EU-Kommission: Neue Namen sorgen für Diskussionen

Vor allem der Name Raffaele Fitto auf von der Leyens Liste birgt Konfliktpotenzial: Der bisherige italienische Europaminister gehört der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia von Regierungschefin Giorgia Meloni an. Der 55-Jährige soll künftig für die Vergabe der milliardenschweren Regionalfördergelder zuständig sein, die alleine rund ein Drittel des laufenden EU-Haushalts ausmachen. Von der Leyen begründete ihre Entscheidung für Fitto:

EU-Kommission: Weitere Kritik an Vorschlägen

Die CDU-Politikerin von der Leyen belohne nicht nur Rechtsnationale, sondern habe zudem nur elf Posten weiblich besetzt, bemängelte auch der Vorsitzende der Europa-SPD, René Repasi. Der neuen Kommission gehören künftig 40 Prozent Frauen an und 60 Prozent Männer - und zwei Frauen weniger als zu Beginn der ersten Amtszeit von der Leyens 2019.

Franzose soll wichtiges Ressort erhalten

Die Wirtschaftspolitik fällt aber auch in den Bereich des langjährigen lettischen Kommissars Valdis Dombrovskis. Die Zuständigkeiten für Handel und Haushalt gehen an die Slowakei und Polen und damit an Kommissare aus osteuropäischen Ländern.