Von der Leyen sucht weiter nach Regierung für die EU

Die Ressort-Fragen: Offiziell heißt es: Bei der Verteilung spielt weder das Geschlecht, noch das Land, noch die Vorlieben der Präsidentin eine Rolle. Sondern nur Kompetenz. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber von der Leyens Leute wiederholen sie so gebetsmühlenartig, dass man Zweifel bekommen könnte. Von der Leyen telefoniert viel mit den EU-Hauptstädten. Jeder will die wichtigen Ressorts mit den großen Budgets, will die Kommissare stellen, die sich um Wirtschafts- und Finanzthemen kümmern. Mächtige Länder wie Frankreich und Italien melden Anspruch an. Gerade Länder, die gerne mehr Schulden machen. Andere EU-Länder müssten zahlen. Das sorgt für Unmut.