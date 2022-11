Ich weiß übrigens auch von vielen Leuten innerhalb der FIFA, die sonst sich um diese Themen kümmern, die waren sich dessen gar nicht bewusst, dass ein Antrag vorlag. Also auch das ist auf oberster Ebene entschieden worden und dann ist es in der Tat ein Schlag ins Gesicht für diese Verbände, die dann kurz vor der WM erfahren, ihr dürft die übrigens nicht tragen, und dann verstehe ich den Unmut. [...] Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, was Infantino oder das Top-Management da geritten hat, so mit diesem Thema umzugehen."