Die Krieger von Hitlers Täterarmee - mal im Drag, mal in zärtlicher Umarmung. Diese Fotografien passen nicht ins Propagandabild der kruppstahlharten Wehrmacht. Doch sie ermöglichen einen vielschichtigen Einblick in das Seelenleben der Soldaten. Denn ganz sicher seien viele der gezeigten Männer nicht homosexuell gewesen, sagt Dammann. Insbesondere das Crossdressing knüpfe deutlich an Karnevalstraditionen an, diente wahrscheinlich der Unterhaltung bei Kompaniefeiern und habe eine Flucht aus dem Kriegsalltag geboten.