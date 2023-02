In der Diskussion über die Förderung erneuerbarer Energien in der EU geht Frankreich auf Konfrontationskurs zu Deutschland. Die Regierung in Paris ist federführend bei einer Initiative mehrerer EU-Staaten, auch Wasserstoff aus der Atomstromproduktion in die Ziele für erneuerbare Energien zu integrieren. Neben Frankreich unterzeichneten diese Woche acht weitere EU-Länder ein entsprechendes Schreiben an die EU-Kommission.