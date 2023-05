Es ist ein kalter Tag im Herbst 2022. Ein Mann betritt die Filiale seiner Bank. Mit dabei hat er: eine Million Euro - in bar. Und das zum zweiten Mal in nur kurzer Zeit. Woher er das Geld hat, will die Bankangestellte von dem eher unauffälligen Kunden wissen. Plausibel erklären kann er es nicht - sie nimmt das Geld an, macht aber wie vorgeschrieben eine Meldung bei der FIU, der Financial Intelligence Unit. Die Behörde in Köln ist ein zentraler Baustein im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland.