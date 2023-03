Jetzt die Prinzenrolle rückwärts. Prinz Georg zieht seine Ansprüche in großen Teilen zurück, will ganz offenbar wieder in Gespräche eintreten, bevor Gerichte ihr Urteil sprechen. Der "Welt“ erklärte er nun, Kronprinz Wilhelm habe "ganz klar die Nähe zum NS-Regime gesucht“ und könne als Person, die sich dem Rechtsextremismus angebiedert habe, "nicht für unser Haus traditionsstiftend sein.“ Es sei auch ein Fehler, in der Vergangenheit juristisch gegen Historiker und Journalisten vorgegangen zu sein. Beide Einsichten sind richtig und wertvoll. Die Verständigung über ein so zentrales Kapitel deutscher Geschichte kann nun wieder stattfinden, wo sie hingehört: in der Mitte der demokratischen Gesellschaft, gestützt von historischer Expertise und journalistischen Recherchen.