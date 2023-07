Die auf Rekordwerte gestiegenen Lebensmittelpreise in der ganzen Welt haben laut Welthungerhilfe vielerorts den globalen Hunger verschärft. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten UNO-Bericht litten im Jahr 2022 weltweit rund 735 Millionen Menschen an Hunger. Das sind 122 Millionen mehr als noch 2019. Das Ziel zahlreicher Hilfsorganisationen, den Hunger in der Welt bis 2030 komplett zu bekämpfen, rückt damit in immer weitere Ferne.