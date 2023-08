"In der Nacht, als sie in der Knesset die Einschränkung der Gerichte beschlossen haben, schrieben meine Freunde und ich an unsere Kommandanten, dass wir nicht mehr kommen", erklärte Reservistin Lior Schäfer dem ZDF, als sie am Samstag in Tel Aviv gegen die rechts-religiöse Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu auf die Straße ging.