Nach dem Anschlag mit sieben Toten in einer Synagoge in Jerusalem hatte nach Angaben der israelischen Polizei am Samstag ein weiterer Angreifer in der Stadt zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Ein Polizeisprecher bezeichnete den Vorfall, der sich in einem Palästinenser-Viertel in Ost-Jerusalem ereignete, als "Terroranschlag".