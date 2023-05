Sie sollen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Batterieproduktion in Frankreich unabhängig von Konkurrenten in China machen und Arbeitsplätze sichern. Bis 2030 sollen so insgesamt 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden und bis zu 800.000 Autobatterien pro Jahr vom Band laufen. Auch ein Export der Batterien sei in naher Zukunft denkbar, so ein Sprecher der Regierung.