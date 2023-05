Erst am Samstag hatte Selenskyj in Rom italienische Regierungsvertreter und den Papst getroffen, am Sonntag war er in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammengekommen. Später wurde er in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Bei der Entgegennahme bekräftigte er seine Forderung nach einem Beitritt seines Landes zur EU und zur Nato.