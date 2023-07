Dazu brauchen wir flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Bayern zeigt, wie wichtig Grenzkontrollen an deren Außengrenzen sind", sagte Rhein der Zeitung. Die Grenzsicherung liege aber "nicht in der originären Zuständigkeit von Ministerpräsidenten", sondern in der Verantwortung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser.