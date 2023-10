Sozialleistungen : Welche Hilfen Migranten in Europa bekommen

Ist Deutschland, so die umstrittene These von CDU-Chef Friedrich Merz, auch deshalb ein Magnet für irregulär einreisende Migranten, weil sie besser als anderswo in Europa versorgt werden? Tatsächlich klaffen die Leistungen für Asylbewerber in Europa deutlich auseinander - ebenso aber auch Kaufkraft, Einkommen und Lebenshaltungskosten. Es sei daher "schwierig, international vergleichbare Daten zu erheben und zu interpretieren", heißt es in einem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vom März. Beispiele: