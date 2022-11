Da sei es "ein starkes Stück, dass mir der Kollege Vorschläge macht, was wir in Niedersachsen machen sollen, aber erkennbar in seinem Land, jedenfalls in Sachen Windenergie, nichts passiert", so Weil weiter. Es gebe zwar Gas-Vorkommen in Niedersachsen, und die Förderung sei technisch "innerhalb weniger Monate" umsetzbar. Aber: "Es gibt kein Thema vor Ort, das die Leute so sehr auf die Palme bringt wie das Thema Fracking."