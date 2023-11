Notfalls Twitter-Verbot: EU zieht Musk Daumenschrauben an

Elon Musk in der EU-Falle - die Europäische Union könnte Twitter in Europa mit einem Bann belegen.

Diese Botschaft an Twitter-Boss Elon Musk war von Anfang an eindeutig. "In Europa wird der Vogel nach unseren Regeln fliegen", twitterte EU-Kommissar Thierry Breton bereits Ende Oktober, kurz nach Bekanntwerden der Twitter-Übernahme durch Elon Musk.

Mehr noch: Breton soll Musk während des Gesprächs konkret gedroht haben, Twitter aus Europa zu verbannen, wenn sich das Netzwerk nicht an die neuen EU-Gesetze hält. Das berichtet die britische Zeitung "Financial Times".

DSA-Regelungen mit hohen Geldstrafen - bis hin zu Verbot

Hintergrund: Erst Mitte November ist das Gesetz über digitale Dienste der EU (Digital Services Act, kurz DSA) in Kraft getreten. Mit den neuen Regelungen will die Europäische Union Soziale Netzwerke stärker kontrollieren. Das Gesetz macht den Betreibern von Onlineplattformen strenge Auflagen, unter anderem hinsichtlich der Bekämpfung von Hassrede, Desinformation und Werbung. Illegale Inhalte müssen sofort und konseqent gelöscht werden.

Twitter geht nicht mehr gegen Fake News zu Corona vor

Ex-Mitarbeiterin: Immer mehr Beschwerden über Hassrede

Musk habe "sehr erfahrene Mitarbeiter gefeuert, die über Jahre der Beratungen verstanden haben, was wir in Europa wollen", erklärte EU-Kommissarin Věra Jourová in einem Interview mit ZDFheute. Jourová, die in der EU-Kommission zuständig für Werte und Transparenz sowie die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, warnte vor einem "digitalen wilden Westen".