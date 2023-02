Die Wahlen in Nigeria werden von Verzögerungen und teils auch von Gewalt überschattet. Stunden nach offizieller Schließungszeit der Wahllokale standen am Samstagabend wegen organisatorischer und technischer Probleme vielerorts noch Menschen Schlange, um ihre Stimmen abzugeben. Die Wahlkommission ordnete an, dass in manchen Landesteilen die Wahl am Sonntag weitergehen sollte.