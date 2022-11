Und so kam es, dass Kaczynski am vergangenen Wochenende in der Stadt Elk auch über die niedrige Geburtenrate in Polen sprach, für die der nationalkonservative Politiker auch sofort Verantwortliche präsentierte. "Wenn es so weitergeht, dass junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren genauso viel trinken wie gleichaltrige Männer, dann wird es keine Kinder geben", erklärte Kaczynski.