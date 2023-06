Bei der Demonstration in Warschau sagt die 33-jährige Demonstrantin Justyna: "Ich bin heute hier, weil ich Mitgefühl mit Dorota verspüre. Sie war im selben Alter wie ich. Wenn ich darüber nachdenke, irgendwann einmal schwanger zu sein, bekomme ich Angst, denn ich fühle mich momentan als Frau in Polen nicht sicher", sagt sie uns. Sara, 26 Jahre alt, kann, so ihre Worte, nicht fassen, was gerade in Polen passiert. "Wir kämpfen für sehr grundlegende Menschenrechte", sagt sie uns.