In Tschechien trat der Senat zwar grundsätzlich für die Einführung der Briefwahl ein, konnte sich aber nicht auf eine bestimmte Umsetzung einigen. Auch in Bulgarien ist das bisher keine Option. Auch in der Türkei ist die Wahl aus dem Ausland wichtig. In Deutschland befinden sich 1,5 Millionen türkische Wahlberechtigte. Für sie kam Präsident Erdogan in der Vergangenheit sogar zu Wahlkampfauftritten nach Deutschland. Eine Briefwahl gibt es nicht, gewählt wird in den Konsulaten.