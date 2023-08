Nur: Was bekommen die deutschen Betreiber an Einblick, was Facebook mit den erhobenen Nutzerdaten so macht? Zu wenig, ist das Fazit der Datenschützer in Bund und Land, die Daten seien bei Meta nicht sicher. Sie wollen die Bürger vor den Datenkraken von Internetplattformen wie Facebook, Instagram, Whatsapp und Co. schützen und nehmen deswegen die Behörden als Seitenbetreiber in die Pflicht.