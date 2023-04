2022 suchten dreimal so viele Menschen illegal den Weg über die sächsisch-tschechische Grenze wie noch 2021. In Zahlen: In Sachsen wurden über 18.500 illegale Übertritte im Jahr 2022 gezählt, 630 Schleuser wurden in Gewahrsam genommen. Um das in Zukunft zu verhindern, soll jetzt Abhilfe geschaffen werden.