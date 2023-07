Nach den Verbrennungen von Koranen in Schweden hält die Regierung in Stockholm die Sicherheitslage in dem skandinavischen Land für angespannt. "Wie bereits zu Anfang des Jahres richten sich nun heftige und bedrohliche Reaktionen gegen Schweden, nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken und anderen digitalen Kanälen", teilt die schwedische Sicherheitspolizei "Säpo" am Mittwoch mit.