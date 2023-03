Kutschaty habe mit der schlecht vorbereiteten Personalie "keine Führungsqualität" bewiesen und sei als Parteichef gescheitert. Die SPD in NRW will am 6. Mai bei ihrem Parteitag in Münster eine neue Parteispitze wählen. Kutschaty hatte zuvor eigentlich stets bekräftigt, er wolle weiter Verantwortung an der SPD-Spitze übernehmen.