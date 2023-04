Statt seine Ingenieure ewig lang analysieren und simulieren zu lassen, folgt die Philosophie von Elon Musk dem Prinzip "Trial and Error". Fehlschläge werden bewusst in Kauf genommen. "Die Rakete ist vollgestopft mit Sensoren, so dass die Ingenieure am Ende genau wissen, was schief gelaufen ist", erklärt Schoonejans. So lerne man viel schneller.