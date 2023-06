Das Leben in der Diktatur von einst habe in Wahrheit bedeutet, am Telefon nicht das sagen zu können, was man wolle. Die Diktatur in der ehemaligen DDR habe ein Angstgebäude errichtet. Heute hingegen lebten die Menschen in einem freien und geeinten Land. "Darauf sollten wir in ganz Deutschland wirklich stolz sein", sagte Steinmeier während einer Gedenkstunde im Bundestag.