2023 "tödlichstes Jahr" für humanitäre Helfer

In den aktuellen Kriegen und Konflikten kommen immer mehr humanitäre Helferinnen und Helfer ums Leben. Ein besonders gefährlicher Arbeitsort ist der Gazastreifen . Den Vereinten Nationen zufolge kamen dort in den ersten drei Monaten des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas 163 Helfende ums Leben. Das sind mehr als die Hälfte der 2023 getöteten Hilfskräfte.

Es sei das "tödlichste Jahr" für die weltweite humanitären Gemeinschaft, hieß am Montag in einer vom UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) veröffentlichten Erklärung.

Im Sudan und im Südsudan wurden im vergangenen Jahr 25, beziehungsweise 34 humanitäre Hilfskräfte getötet. Auch in Israel Syrien , Äthiopien, der Ukraine, Somalia, Myanmar und der Demokratischen Republik Kongo wurden mehrere Helfer getötet. Zumeist handelt es sich dabei um lokale Hilfskräfte, wie aus Daten des Netzwerkes "aidworkersecurity" hervorgeht.

Baerbock: Stehen an Seite der humanitären Helfer

Deutschland steht fest an der Seite der humanitären Helferinnen und Helfer und der Menschen, deren Not sie lindern.

OCHA: Summen der Spenden rückläufig

So wurden 2022 noch knapp 41 Milliarden US-Dollar in humanitäre Hilfe investiert - 2023 nur noch 34 Milliarden. Im aktuellen Jahr 2024 sind bisher 17,6 Milliarden US-Dollar zusammengekommen, so der Halbjahresbericht der OCHA. Größte Geldgeber sind seit Jahren die USA. Das Geld wird dann über UN-Programme und direkter Förderung einzelner Hilfsorganisationen weltweit verteilt.